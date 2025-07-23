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23 июля, 14:23

Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля с сентября 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 сентября 2026 года начнётся массовое внедрение цифрового рубля. Кроме того, с этой даты все российские банки будут обязаны обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода.

Цифровой рубль будет внедряться постепенно. Сначала, с 1 сентября 2026 года, его смогут принимать продавцы с годовой выручкой от 120 млн рублей, являющиеся клиентами системно значимых банков. Через год, с 1 сентября 2027 года, к ним добавятся продавцы с выручкой от 30 млн рублей. А с 1 сентября 2028 года возможность оплаты цифровым рублём будет доступна у всех остальных продавцов.
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Ранее Путин заявил о необходимости внедрить цифровой рубль в жизнь бизнеса и граждан нашей страны. При этом Центральный банк планирует сделать его привычным для всех способом расчёта в течение следующих 5—7 лет.

Наталья Демьянова
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