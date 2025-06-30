ЦБ рассказал, когда цифровой рубль станет привычным способом расчётов для россиян
Банк России ожидает массовое внедрение цифрового рубля в течение 5–7 лет
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Цифровой рубль станет обыденностью для россиян и войдёт в широкое использование в течение 5-7 лет. Центробанк РФ считает, что эта цифровая валюта не ограничится простыми платежами, а станет базой для инноваций в разных сферах экономики.
«В перспективе платформа цифрового рубля может стать не только централизованной платформой для платежей и переводов, но и основой для внедрения инноваций во многих отраслях экономики. Мы рассчитываем, что привычным способом расчётов, как и безналичные рубли, цифровой рубль станет на горизонте 5-7 лет», — говорится в сообщении регулятора.
Это позволит стимулировать развитие финансовых технологий и повысить эффективность бизнес-процессов. Как считают в ЦБ, цифровой рубль будет таким же привычным для граждан, как и традиционные безналичные расчёты.
Ранее ЦБ направил в Госдуму предложение о полномасштабном внедрении цифрового рубля. Согласно документу, с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки страны обязаны будут предоставить клиентам доступ к новой валюте. Кроме того, торговые компании с годовой выручкой более 120 млн рублей должны открыть инфраструктуру для приёма цифровых рублей при оплате товаров и услуг.