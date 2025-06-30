ЦБ рассказал, когда цифровой рубль станет привычным способом расчётов для россиян

Цифровой рубль станет обыденностью для россиян и войдёт в широкое использование в течение 5-7 лет. Центробанк РФ считает, что эта цифровая валюта не ограничится простыми платежами, а станет базой для инноваций в разных сферах экономики.

«В перспективе платформа цифрового рубля может стать не только централизованной платформой для платежей и переводов, но и основой для внедрения инноваций во многих отраслях экономики. Мы рассчитываем, что привычным способом расчётов, как и безналичные рубли, цифровой рубль станет на горизонте 5-7 лет», — говорится в сообщении регулятора.

Это позволит стимулировать развитие финансовых технологий и повысить эффективность бизнес-процессов. Как считают в ЦБ, цифровой рубль будет таким же привычным для граждан, как и традиционные безналичные расчёты.