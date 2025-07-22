В Совфеде раскрыли размер средней пенсии в 2026 году
Сенатор Епифанова: Средний размер пенсии в 2026 году составит 25 тысяч рублей
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К 2026 году средний размер пенсионных выплат по старости в России достигнет 25 тысяч рублей. Такую оценку представила сенатор Ольга Епифанова, являющаяся также экспертом Агентства стратегических инициатив.
«По последним данным Социального фонда, число пенсионеров в России в 2025 году (40,9 млн) уменьшилось на 208 тыс. человек по сравнению с 2024 годом (41,169 млн). Это связано с так называемым переходным периодом пенсионной реформы, поскольку в 2025 году основная часть граждан не выходила на пенсию по старости», — подчеркнула Епифанова в беседе с «Газетой.ru».
В следующем году право на получение пенсии получат женщины, родившиеся в 1967 году, достигшие возраста 59 лет, и мужчины 1962 года рождения, которым исполнится 64 года. Таким образом, прогнозируется увеличение численности пенсионеров, что создаст дополнительное давление на государственный бюджет, дополнила сенатор. По её словам, уже запланирована двойная индексация пенсий и учтено увеличение числа получателей, однако не исключается необходимость выделения дополнительных финансовых ресурсов.
Епифанова также напомнила, что для оформления страховой пенсии по старости в следующем году гражданам России необходимо будет иметь не менее 15 лет трудового стажа и накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
А ранее Life.ru писал, что с 1 августа восемь миллионов пенсионеров в России получат прибавку к пенсии. Расчёт прибавки будет производиться на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Также в Госдуме раскрыли, как изменится порядок получения и размер пенсии при переезде.