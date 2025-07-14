Россиянам объяснили, как изменится порядок получения и размер пенсии при переезде

Размер пенсии гражданина России может измениться при переезде в другой регион страны, однако порядок её получения останется прежним, ведь государство стремится обеспечить беспрепятственный доступ к выплатам вне зависимости от места проживания пенсионера. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По его словам, чтобы избежать задержек и ошибок, важно своевременно уведомить Социальный фонд России о смене адреса. Для изменения пенсионного дела достаточно подать заявление о переводе выплат с указанием актуальных данных в территориальный орган СФР по новому адресу. Сделать это можно лично в отделении СФР или МФЦ, через портал «Госуслуг» или на официальном сайте фонда. В заявлении необходимо указать как текущий адрес регистрации, так и фактическое место проживания, уточнил собеседник RT.

Он подчеркнул, что заявление рассматривается в течение четырёх рабочих дней. После его обработки пенсионер будет поставлен на учёт на новом месте, выплаты возобновятся без перерывов и задержек. Однако, по словам парламентария, важно учитывать, что размер пенсии может измениться, особенно если в новом месте действует иной районный коэффициент, что особенно актуально для переезжающих из районов Крайнего Севера.

При этом право на повышенные выплаты сохраняется у граждан с достаточным северным стажем. Повышенный районный коэффициент будет действовать для пенсионеров, которые проработали не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и имеют страховой стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин независимо от места проживания.