Продолжайте работать: Россиянам объяснили, как увеличить пенсию в 1,5 раза

Россияне могут на законных основаниях увеличить будущую страховую пенсию. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин. По словам парламентария, на размер пенсионных выплат оказывают влияние несколько основных факторов: продолжительность трудовой деятельности, количество пенсионных коэффициентов и размер официальной заработной платы.

«Пенсионный коэффициент (или пенсионный балл) начисляется за каждый год официальной работы исходя из размера зарплаты, с которой были уплачены страховые взносы. В 2025 году максимальное количество таких коэффициентов, которые можно получить за один год, составляет 10, а стоимость одного балла определена на уровне 145 рублей 69 копеек», — указал депутат в интервью RT.

Говырин акцентировал внимание на том, что размер пенсии может быть существенно выше, если отложить её оформление после наступления пенсионного возраста. Например, если гражданин решит выйти на пенсию на пять лет позже установленного срока, стоимость каждого накопленного пенсионного балла увеличится на 45%. В результате размер пенсии может увеличиться почти в полтора раза.

«Граждане, которые заинтересованы в получении более высокой пенсии и способны продолжать работу после достижения пенсионного возраста, получают реальную возможность значительно улучшить своё финансовое положение в будущем», — пояснил парламентарий.

Для получения увеличенной пенсии необходимо продолжать официально работать и не подавать документы на её оформление сразу после достижения пенсионного возраста. Чем дольше гражданин откладывает оформление пенсии (максимально на десять лет), тем больше будет итоговая выплата.