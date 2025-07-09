Экономист объяснил, в какую сумму обойдётся надбавка к пенсии после 70 лет

Внедрение в России пенсионных доплат для лиц, достигших 70-летнего возраста, потребует около двух триллионов рублей. Такую оценку представил кандидат экономических наук Игорь Балынин.

«Считаю важным просчитать тот объём средств, который будет необходим для финансового обеспечения реализации этой инициативы. По моим приблизительным оценкам, на это потребуется сумма примерно в районе 2 трлн рублей. Затем с учётом всей имеющейся информации, на мой взгляд, следует оценить объективную возможность практического воплощения инициативы», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Балынин отметил, что на первый взгляд, реализация этой идеи приведёт к увеличению пенсионных выплат. Однако при анализе подобных инициатив необходимо учитывать все возможные последствия. По его словам, отсутствие надёжных источников финансирования для реализации этой меры может спровоцировать инфляцию, что в конечном итоге нивелирует выгоду для пенсионеров.

Экономист добавил, что данная инициатива заслуживает внимания и детального обсуждения. Поддержка граждан является приоритетной задачей государства. В частности, в указе президента РФ о национальных целях развития подчёркивается необходимость устойчивого роста доходов населения и пенсионного обеспечения, превышающего уровень инфляции.

«Могу с уверенностью сказать, что это полностью соблюдается: в начале 2025 года сразу после получения в январе данных о реально сложившейся инфляции за 2024 год, процент индексации был увеличен до её уровня и все страховые пенсии с января 2025 года были пересчитаны», — подытожил собеседник издания.