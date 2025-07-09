В Госдуме отреагировали на предложение ввести надбавку к пенсии с 70 лет

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила сомнения в принятии законопроекта о доплатах к пенсии россиянам, достигшим 70 лет. В интервью «Газете.ru» депутат пояснила, что вероятность одобрения инициативы невелика.

Ранее в ГД обсуждалась инициатива о повышении пенсионных выплат для пожилых граждан, начиная с 70-летнего возраста. Причём повышение фиксированной выплаты предложили сделать дифференцированным: с 70 лет — на 100%, с 80 лет или при инвалидности первой группы — на 200%, с 90 лет — на 300%.

Бессараб подчеркнула, что в действующем законодательстве уже существует норма, предусматривающая увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии для инвалидов первой группы, в том числе достигших 80-летнего возраста. Ранее для получения этой надбавки гражданам приходилось проходить медицинскую комиссию для подтверждения инвалидности.

По словам депутата, медицинские комиссии часто формально устанавливали первую группу инвалидности по достижении 80 лет. Однако, чтобы упростить процедуру, было решено отменить требование о подтверждении инвалидности. Теперь для получения надбавки достаточно достижения 80-летнего возраста. Медицинское сообщество объясняет это тем, что именно в этом возрасте у многих людей возникает потребность в постоянном уходе и увеличиваются расходы на лекарства.

«Остался только проактивный режим, то есть гражданам не нужно беспокоиться. 80 лет наступило, и в проактивном порядке фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат. Исходя из правовой природы этой нормы, я не думаю, что новое предложение коллеги будет принято без каких-либо экспертных заключений медицинского сообщества. Автор просто опускает возрастную планку», — пояснила Бессараб.

В Госдуме не уверены, что медицинское сообщество согласится, что в 70 лет наступает такое же ощущение необходимости постоянного ухода за человеком. Если инвалидность не установлена, то для получения надбавки необходимо дождаться 80 лет, подытожила парламентарий.