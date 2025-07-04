Какие пенсионные выплаты можно получить летом 2025 года и что для этого понадобится Пенсионные выплаты 2025 года волнуют около 41 миллиона жителей России. Как получить повышенную пенсию, кого ждут надбавки, какие льготы можно оформить? Когда индексация? Неужели уже сейчас? Life.ru отвечает на эти и другие вопросы. 4 июля, 14:00 Все надбавки к пенсии на 2025 год — сколько получат люди с инвалидностью первой группы и те, кто старше 80 лет? Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture © Freepik

В 2025 году пенсии вырастут. В рамках индексации — у всех, но некоторые счастливчики получат чуть больше денег, чем все остальные. Надбавки предусмотрены как федеральные, так и региональные. С 1 июля 2025 года увеличатся пенсии для некоторых категорий граждан в рамках социальной доплаты. А в 2026-м пройдут целых две индексации. Они нужны для того, чтобы уровень пенсионных выплат соответствовал инфляции. Так называют процесс, когда в стране печатают слишком много бумажных денег, в итоге их ценность уменьшается. Как результат — сильно растут цены. Наглядный пример: продуктовая корзина на тысячу рублей в 2005-м и 2025-м годах. В материале рассказываем, какие ключевые пенсионные доплаты ждут 41 миллион россиян в этом году.

Индексация для неработающих пенсионеров

Неработающих пенсионеров в 2025 году ждёт индексация, а в 2026 году — две таковые. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В январе 2025 года пенсия традиционно увеличилась у неработающих пенсионеров именно в рамках индексации. В 2025 году выплата стала больше на 9,5%. А социальные пенсии для нетрудоспособных, потерявших кормильца и не имеющих достаточно трудового стажа, были проиндексированы на 14,75% в апреле 2025 года. Пенсии для неработающих проходят индексацию каждый год. Обычно это такой «подарок на Новый год», ведь выплаты увеличиваются с 1 января.

Рассмотрим на примере. Допустим, средняя страховая пенсия составляет 23 400 рублей. Если высчитываем из этой суммы 9,5%, получается прибавка — 2223 рубля. Прибавляем 2223 к 23 400 — получается размер средней страховой пенсии после индексации. Это будет 25 623 рубля.

Индексация для работающих пенсионеров

Долгое время индексация пенсий для работающих пенсионеров была мифом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Для работающих пенсионеров предусмотрена индексация в размере 7,3%. Если вы сами принадлежите к этой категории населения, то знаете, что в 2016 году индексацию вашей пенсии в силу экономических причин заморозили. Мораторий продержался где-то 9 лет. С 2025 года работающим пенсионерам тоже будут индексировать пенсии! Но тут есть несколько нюансов.

Индекс в размере 7,3% применяется к полной пенсионной выплате с учётом всех пропущенных с 2016 года индексаций. Допустим, полный размер пенсии «без заморозки» составляет 30 000 рублей. В этом случае 7,3% рассчитают от полного размера, получится 2190 рублей. Если пенсионер номинально должен получать без заморозки 30 тысяч, а на самом деле получает 23 400, то те самые 2190 рублей добавляем к фактической сумме. Получится 25 590 рублей, из которых на карту придёт около 25100, пока пенсионер работает.

Доплаты к пенсиям с 1 июля 2025 года

С 1 июля 2025 года в силу вступили социальные доплаты к пенсиям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maria Sbytova

Эти доплаты к пенсиям — совсем свежие, их начисляют у нас на глазах с 1 июля 2025 года. Но коснутся они не всех. Лишь несколько категорий граждан могут рассчитывать на летнее повышение пенсии. Вот они: Достигшие 80 лет.

Люди с первой группой инвалидности.

Пенсионеры, которые ухаживают за иждивенцами.

Для тех, кому исполнилось 80 лет, и для людей с первой группой инвалидности добавка к страховой пенсии составит 17 815 рублей 40 копеек. Она теперь почти в два раза больше, чем раньше: до 1 июля выдавали всего 8907 рублей 70 копеек. А если пенсионер несёт на своих плечах тяжёлый груз содержания иждивенцев, денег от государства он (или она) получит ещё больше. На каждого из них положено 2969 рублей 23 копейки. Максимальная доплата — за троих «нахлебников». Это нетрудоспособные родственники: дети до 18 лет, студенты «дневного» до 23 лет и люди с инвалидностью любой группы. При этом для первой группы есть дополнительная выплата — 1314 рублей. Деньги будут начисляться, скорее всего, автоматически.

Накопительная пенсия 2025

История с накопительной пенсией запутаннее любого триллера. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Накопительная пенсия с нами с 2002 года. Если бы она была человеком, сейчас ей исполнилось бы 23 года, и она больше не считалась бы иждивенцем. Страховая пенсия, кстати, является её ровесницей. Как раз в 2002 году ввели современную систему пенсионных начислений: 22% от заработной платы по желанию делились на две части. Большая часть, 16%, идёт на страховую пенсию. А 6% можно отчислять в НПФ, негосударственный пенсионный фонд. Такой есть почти у каждого крупного банка. Накопительная пенсия — это инвестиция, она даёт вам доход, пока вы её копите. Но в 2014 году на накопительную пенсию ввели мораторий. Он должен был действовать 9 лет, до 2023-го. Обстоятельства сложились так, что запрет продлился ещё на два года. Но в 2025-м у нашей пенсии наконец появилась накопительная часть.

Федеральная социальная доплата к пенсии 2025

Федеральная социальная пенсионная доплата — это помощь людям в реально тяжёлой жизненной ситуации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iaginzburg

Если вы неработающий пенсионер и ваша пенсия не достигает прожиточного минимума, вам поможет федеральная социальная доплата. Если вы москвич или житель Московской области, нужно будет воспользоваться региональными виртуальными госсервисами или посетить Социальный фонд либо МФЦ «Мои документы». Но жители регионов могут оформить федеральную выплату через сайт «Госуслуги». Из госбюджета вам будет приходить сумма, которая дополнит размер вашей пенсии до прожиточного минимума. Федеральный прожиточный минимум на 2025 год — 15 250 рублей.

Региональная социальная выплата к пенсии 2025

Региональная социальная выплата назначается пенсионерам в тех регионах, где прожиточный минимум выше, чем на общем уровне. Например, на Камчатке прожиточный минимум — 26 841 рубль. В Чукотском автономном округе — 39 803 рубля. В Москве — 17 897, а в Московской области — 16 600 рублей. Если ваша пенсия не соответствует прожиточному минимуму региона проживания, вы можете оформить эту выплату. Москвичи оформляют через mos.ru, жители области — через mosreg.ru. В других регионах вам помогут местные МФЦ.

Как подать заявление на пенсионную выплату

Заявление на пенсионную выплату требуется не для всех типов пенсий. Фото © РИА «Новости» / Максим Блинов

Чтобы получить федеральную или региональную выплату, нужно будет подать заявление. Некоторые из них подаются на «Госуслугах» или региональных государственных веб-сервисах, например, mosreg.ru для Московской области. В любом случае вам потребуются: паспорт;

заявление, которое заполняется лично в Социальном фонде или МФЦ;

обязательство мигом сообщать в Социальный фонд об изменении обстоятельств. Надо будет доложить, если вы устроились на работу или ваш иждивенец на очной форме обучения отпраздновал 23-й день рождения.

Что ещё нужно знать о пенсиях в 2025 году

Это невероятно важно, и это надо знать. У многих мог возникнуть вопрос: а что будет, если просто не сообщать в Социальный фонд об устройстве на работу? Или, например, получать пенсию неработающего, а работать неофициально? Так делать нельзя! В случае, если Социальный фонд узнает, что вы получали не только «нерабочую» пенсию, но и зарплату, вам придётся вернуть государству пенсионные выплаты.

Надеемся, вам поможет наш гайд по пенсиям в 2025 году. Напоминаем, что в рамках переходного периода пенсионной реформы на пенсию в этом году выходят мужчины 1960 года рождения и женщины, родившиеся в 1965-м. А для мужчин, что родились в 1961–1965 годах, наступает предпенсионный возраст, как и для женщин 1966–1970 годов рождения, переходный период продлится до 2028 года. А если вы предпочитаете проводить пенсию на даче, то Life.ru собрал все случаи, когда в 2025 году вас могут засудить соседи.

Авторы Анна Волкова