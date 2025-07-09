Россиянам рассказали, как получить накопительную часть пенсии
Экономист Гиринский: Накопительная пенсия становится доступна женщинам с 55 лет
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Женщины старше 55 лет и мужчины, достигшие 60-летнего возраста, могут воспользоваться правом на получение накопительной части своей пенсии. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, чьи слова приводит агентство «Прайм».
Узнать размер своей потенциальной выплаты можно несколькими способами: через портал «Госуслуги», обратившись в Социальный фонд России, посетив многофункциональные центры (МФЦ) либо связавшись с негосударственным пенсионным фондом.
«Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений возможно оформление ежемесячной выплаты», — добавил экономист.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с начала 2026 года страховые пенсии в нашей стране будут индексироваться два раза в год — в феврале с учётом инфляции и в апреле с поправкой на рост доходов социального фонда.