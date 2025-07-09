Россиянам рассказали, как получить накопительную часть пенсии

Женщины старше 55 лет и мужчины, достигшие 60-летнего возраста, могут воспользоваться правом на получение накопительной части своей пенсии. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, чьи слова приводит агентство «Прайм».

Узнать размер своей потенциальной выплаты можно несколькими способами: через портал «Госуслуги», обратившись в Социальный фонд России, посетив многофункциональные центры (МФЦ) либо связавшись с негосударственным пенсионным фондом.

«Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений возможно оформление ежемесячной выплаты», — добавил экономист.