С 1 августа повысят доплаты к пенсии. Кто и как получит социальные выплаты с надбавкой Юристы рассказали, кому повысят пенсии с 1 августа, как будут проводить индексацию страховых пенсий с 2026 года и что можно сделать пенсионерам, чтобы повысить уже назначенные выплаты. 12 июля, 04:01 Юристы рассказали, кто получит прибавку к пенсии и когда. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Кого ждёт прибавка к пенсии в 2026 году

В Социальном фонде России сообщили, что в следующем году индексация пенсий пройдёт в два этапа. Проведут её в феврале и апреле.

Дело в том, что законодательством предусматривается возврат к двухэтапной индексации страховых пенсий, и произойдёт это в 2026 году. Первая индексация будет с 1 февраля. Проведут её на уровень не ниже инфляции. Вторая индексация пройдёт с 1 апреля. Пенсии повысят на рост средней заработной платы.

— Также стоит отметить, что с 2026 года Социальный фонд России будет устанавливать региональные социальные доплаты к пенсии. Это упростит систему назначения выплат. Кроме того, нововведение снимет нагрузку со служб соцзащиты. Дело в том, что сейчас складывается такая ситуация: региональная доплата часто приходит отдельно от основной пенсии. Это создаёт неудобство для пенсионеров. Им сложнее рассчитывать свои доходы. Да и просто неудобно получать выплаты в разное время. Нововведение позволит систематизировать получение выплат. Все деньги будут поступать пенсионерам одновременно, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Как работающие пенсионеры могут повысить себе пенсию

Размер пенсионного коэффициента можно увеличить на 45%. Для этого необходимо выйти на пенсию на пять лет позже положенного срока. Один пенсионный коэффициент в 2025 году составляет 145,69 рубля.

Чтобы выйти на пенсию по старости, нужно иметь 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. В то же время максимум за год можно заработать не более десяти баллов

Ещё один вариант повысить пенсию — оформить положенные доплаты и надбавки. Не все пенсионеры знают о том, что могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Например, льготникам положена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Она полагается пенсионерам, которые относятся к одной из льготных категорий. Например, имеют инвалидность I, II и III группы.

Таким образом, если у человека есть определённые заболевания, которые дают право на инвалидность, то её нужно оформить. Это позволит получить доплату к пенсии.

Кому повысят пенсию с 1 августа 2025 года

С 1 августа сделают прибавку работающим пенсионерам. Об этом сообщила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

— Прибавку делают за счёт того, что человек получает зарплату или иные доходы, с которых уплачены страховые взносы. Следовательно, заработаны пенсионные баллы, а значит, увеличивается и пенсия. Размер прибавки зависит от зарплаты пенсионера, — пояснила Оксана Красовская.

Также с 1 августа автоматически скорректируют накопительную пенсию или срочную пенсионную выплату. Это происходит по данным инвестирования средств пенсионных накоплений. Кроме того, учитывают суммы поступлений, которые не засчитали при назначении срочной пенсионной выплаты, накопительной пенсии или при предыдущей корректировке.

С 1 августа пересчитают доплаты к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Устанавливают эти доплаты, если человек наработал определённый специальный стаж. Суммы их индивидуальны.

— Перерасчёт доплат к пенсии лётчикам и шахтёрам проводят каждые три месяца (с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября). Размер их зависит от суммы взносов, пеней и штрафов в СФР, которые поступили в предыдущем квартале от организаций, где трудятся специалисты этих профессий, к сумме средств, необходимых для финансирования этих доплат, — пояснила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева