В Госдуме предложили начислять дополнительные баллы за воспитание внуков при расчёте пенсии

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» обратились к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением о начислении дополнительных пенсионных баллов за воспитание внуков. Инициаторами выступили Сергей Миронов и Яна Лантратова.

Предлагается начислять 1,8 балла в год гражданам России, имеющим хотя бы одного внука, с пропорциональным увеличением баллов в зависимости от количества внуков.

«В сложной демографической ситуации в поддержке государства нуждаются большие семьи, где представители старшего поколения играют важную роль в воспитании, а порой и содержании своих внуков», — подчеркнул Миронов в беседе с РИА «Новости».

По мнению чиновник, это станет стимулом для поддержки старшего поколения и признанием их вклада в воспитание детей. Лантратова отмечает, что демографическая ситуация требует решительных мер, так как рождаемость упала до минимальных значений за последние 25 лет. Она подчеркнула, что бабушки и дедушки часто заменяют родителей, но их вклад пока не признан государством.

«Такая поддержка укрепит институт семьи, поможет старшему поколению почувствовать себя нужным, социально и материально защищённым. Семья — это не только родители и их дети, но и наши дорогие бабушки и дедушки, которые принимают участие в воспитании внуков», — заявила она.