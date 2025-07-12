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12 июля, 00:51

В Госдуме предложили начислять дополнительные баллы за воспитание внуков при расчёте пенсии

Депутаты Госдумы предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

Бабушка и дедушка с внуками. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Бабушка и дедушка с внуками. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» обратились к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением о начислении дополнительных пенсионных баллов за воспитание внуков. Инициаторами выступили Сергей Миронов и Яна Лантратова.

Предлагается начислять 1,8 балла в год гражданам России, имеющим хотя бы одного внука, с пропорциональным увеличением баллов в зависимости от количества внуков.

«В сложной демографической ситуации в поддержке государства нуждаются большие семьи, где представители старшего поколения играют важную роль в воспитании, а порой и содержании своих внуков», — подчеркнул Миронов в беседе с РИА «Новости».

По мнению чиновник, это станет стимулом для поддержки старшего поколения и признанием их вклада в воспитание детей. Лантратова отмечает, что демографическая ситуация требует решительных мер, так как рождаемость упала до минимальных значений за последние 25 лет. Она подчеркнула, что бабушки и дедушки часто заменяют родителей, но их вклад пока не признан государством.

«Такая поддержка укрепит институт семьи, поможет старшему поколению почувствовать себя нужным, социально и материально защищённым. Семья — это не только родители и их дети, но и наши дорогие бабушки и дедушки, которые принимают участие в воспитании внуков», — заявила она.

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Ранее сообщалось, что отсрочка выхода на пенсию позволяет увеличить размер выплат в полтора раза. Размер будущей страховой пенсии зависит от продолжительности трудовой деятельности, количества пенсионных коэффициентов и размера официальной заработной платы. Чем дольше гражданин откладывает оформление пенсии, тем больше будет итоговая выплата, так как стоимость каждого накопленного балла увеличивается. Максимально отложить оформление пенсии можно на десять лет.

Антон Голыбин
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