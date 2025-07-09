Повысят надбавки к пенсии. Кому сделают прибавку с 1 августа 2025 года и какие повышения ожидаются Сейчас обсуждается вопрос о снижении возраста получения надбавки к пенсии. При этом часть пенсионеров получат прибавку к доплатам уже с 1 августа. Кто станет получать больше и на сколько? 9 июля, 08:59 Юристы рассказали, когда повысят пенсии и на сколько. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Какие надбавки к пенсии получат пенсионеры

В Госдуме обсуждают вопрос о том, чтобы делать надбавку к пенсии не с 80, а с 70 лет. Пока это лишь законопроект, и неизвестно, будет ли он принят. Тем не менее целый ряд повышений социальных выплат ожидается с 1 августа 2025 года. Речь идёт, в том числе, и о повышении пенсий, доплат и надбавок к пенсиям определённым категориям получателей.

— Пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов. В результате их пенсия повысится на 8 907,70 рубля. Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, которым будет установлена I группа инвалидности. Надбавка выплачивается только по одному основанию. Такие образом, если пенсионер достиг возраста 80 лет уже давно, то ему уже сделали прибавку. И если ему присвоили I группу инвалидности, то второй раз прибавку не сделают, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Также пенсионеры могут рассчитывать на повышение фиксированной выплаты за иждивенца, если появится ребёнок или супруга (супруг) оформит пенсию, а она будет ниже, чем у второго супруга.

— Надбавка на иждивенцев к страховым пенсиям по старости или по инвалидности предполагает повышение фиксированной выплаты к этим видам пенсии. Она выплачивается пенсионерам, на иждивении которых находятся определённые категории нетрудоспособных членов семьи. Платят её и родителям, которые являются опекунами недееспособных инвалидов с детства. К числу иждивенцев, за которых можно получить повышение, относятся только близкие родственники пенсионера: дети в возрасте до 18 лет (здесь факт подтверждения иждивения не требуется) или дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность до совершеннолетия или учатся (этот факт подтверждается справкой из учебного заведения). При этом учащиеся не должны работать, — рассказала Елена Кузнецова.

Чтобы получить надбавку за иждивенца, нужно написать заявление. Надбавка предусмотрена в размере 1/3 суммы фиксированной выплаты (2969,23 рубля) к страховой пенсии на каждого иждивенца. Получить её можно не более чем на трёх членов семьи. Делают такую прибавку и к страховой пенсии по инвалидности. А вот тем, кому назначена социальная пенсия из-за нехватки стажа или социальная пенсия по инвалидности, повышение не предусмотрено.

Кто получит надбавку к пенсии с 1 августа 2025 года

С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам. Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

Пенсии пересчитают тем людям, кто официально работал в прошлом году, а значит, работодатели делали за них социальные взносы. Размер прибавки будет зависеть от заработной платы. Чем она больше, тем больше будет прибавка. Перерасчёт проведут автоматически. Для этого не нужно подавать заявления в Социальный фонд России. Он всё делает самостоятельно.

При этом нужно учитывать, что при перерасчете применяется максимальное значение ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент), равное 3,0. Стоимость одного балла с 1 января 2025 года 145,69 рубля. Значит, максимальная прибавка к пенсии у работающего пенсионера составит 437,07 рубля.

С 1 августа в беззаявительном порядке проведут также корректировку накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты.

— Проводят перерасчёт на основании результатов инвестирования средств пенсионных накоплений гражданина, а также суммы поступлений, не учтённых при назначении срочной пенсионной выплаты или накопительной пенсии или при предыдущей корректировке, — рассказала Оксана Красовская.

С 1 августа пересчитают доплаты к пенсии бывшим членам лётных экипажей и работникам угольной промышленности. Надбавка к пенсии им положена за вредную и опасную работу. Размер прибавки индивидуален и определяется расчётом по особой формуле.

Авторы Нина Важдаева