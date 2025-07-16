В Госдуме предложили ежеквартально индексировать пенсии

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов выступил с инициативой проводить индексацию пенсий каждый квартал. По его мнению, это позволит избежать отставания пенсионных выплат от повышения цен.

Миронов утверждает, что нынешняя система, при которой индексацию рассчитывают на основе инфляции прошлого года, приводит к отставанию от роста цен и роста зарплат. По его словам, что ежеквартальная индексация поможет поддержать старшее поколение, особенно в свете роста тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

«Поэтому мы будем вновь поднимать вопрос о ежеквартальной индексации пенсий», — приводит слова Миронова ТАСС.