Юрист объяснил, что делать предпенсионеру при незаконном увольнении

Не все компании готовы к оформлению сотрудников на пенсию, и некоторые стремятся уволить работников предпенсионного возраста, чтобы оперативно заменить их более молодыми кадрами. Однако, подобные действия со стороны руководства противозаконны, поэтому работник имеет право обратиться в судебные органы, сообщил юрист Юрий Капштык.

По его словам, каждый случай требует индивидуального рассмотрения. Увольнение может быть обусловлено иными причинами, не связанными с возрастом, отметил юрист.

«Это может быть реорганизация предприятия, сокращение штатов. При этом приоритет всё равно должен быть в сохранении рабочих мест за беременными, инвалидами и людьми предпенсионного возраста для возможности доработать», — указал специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Если работника принуждают к увольнению или фактически увольняют, он вправе обратиться в инспекцию по труду, которая вынесет предписание о выявленных нарушениях, объяснил Капштык. В случае, если увольнение уже произошло, следует обратиться в суд в связи с нарушением трудовых прав и дискриминацией по возрастному признаку.

Суд может признать увольнение неправомерным, и работодатель будет обязан восстановить сотрудника на работе и выплатить компенсацию за время вынужденного отсутствия в период судебного разбирательства, исходя из его тарифной сетки.