Стало известно, кто получит повышенную пенсию с 1 августа
Kp.ru: С 1 августа восемь миллионов пенсионеров в РФ получат прибавку к пенсии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic
С первого дня августа работающим пенсионерам в России увеличат пенсионные выплаты. Данная индексация коснётся примерно восьми миллионов пожилых граждан страны, сообщает kp.ru.
По данным издания, величина надбавки к пенсии будет определяться уровнем заработной платы пенсионера. Например, для получения максимальной прибавки, составляющей 437 рублей, необходимо иметь доход в размере 55 тысяч рублей.
Расчёт прибавки будет производиться на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Пенсионеры, уже получающие выплаты, могут заработать не более трёх баллов ИПК за год. Стоимость одного пенсионного балла оценивается в 145,7 рубля. Кроме того, с этого года для работающих пенсионеров также предусмотрена ежегодная индексация пенсии на уровень инфляции.
А ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме предложили ежеквартально индексировать пенсии. По словам депутата Сергея Миронова, эта мера поможет поддержать старшее поколение, особенно в свете роста тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).