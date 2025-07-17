Стало известно, кто получит повышенную пенсию с 1 августа

По данным издания, величина надбавки к пенсии будет определяться уровнем заработной платы пенсионера. Например, для получения максимальной прибавки, составляющей 437 рублей, необходимо иметь доход в размере 55 тысяч рублей.

Расчёт прибавки будет производиться на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Пенсионеры, уже получающие выплаты, могут заработать не более трёх баллов ИПК за год. Стоимость одного пенсионного балла оценивается в 145,7 рубля. Кроме того, с этого года для работающих пенсионеров также предусмотрена ежегодная индексация пенсии на уровень инфляции.