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31 июля, 09:18

Начиная с 1 августа произойдёт пересчёт пенсий работающих пенсионеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В России с 1 августа вступит в силу новый порядок пересчёта пенсий для работающих пенсионеров.

Уточняется, что пенсионные выплаты будут увеличены для тех пожилых граждан, кто продолжал работать в 2024 году, и за кого работодатели делали отчисления в Пенсионный фонд.

Размер пенсионных выплат будет автоматически увеличен с учётом объёма средств, поступивших в пенсионную систему за предыдущий год. На величину прибавки повлияет продолжительность трудовой деятельности в 2024 году и сумма внесенных пенсионных взносов. Также будет скорректирована ежемесячная доплата к пенсии для пилотов гражданской авиации и шахтёров.

Перерыв: В 2025 году никто не выходит на пенсию по старости
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Ранее стало известно, что россияне с зарплатой в 70 тысяч рублей могут накопить миллион, если будут откладывать всего 1,4 тысячи рублей в рамках программы долгосрочных сбережений. Там уточнили, что постепенное формирование ощутимого пенсионного капитала возможно даже при небольших регулярных взносах, особенно благодаря государственному софинансированию и налоговым вычетам.

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Мария Любицкая
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