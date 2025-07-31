Начиная с 1 августа произойдёт пересчёт пенсий работающих пенсионеров

В России с 1 августа вступит в силу новый порядок пересчёта пенсий для работающих пенсионеров.

Уточняется, что пенсионные выплаты будут увеличены для тех пожилых граждан, кто продолжал работать в 2024 году, и за кого работодатели делали отчисления в Пенсионный фонд.

Размер пенсионных выплат будет автоматически увеличен с учётом объёма средств, поступивших в пенсионную систему за предыдущий год. На величину прибавки повлияет продолжительность трудовой деятельности в 2024 году и сумма внесенных пенсионных взносов. Также будет скорректирована ежемесячная доплата к пенсии для пилотов гражданской авиации и шахтёров.