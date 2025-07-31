Начиная с 1 августа произойдёт пересчёт пенсий работающих пенсионеров
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В России с 1 августа вступит в силу новый порядок пересчёта пенсий для работающих пенсионеров.
Уточняется, что пенсионные выплаты будут увеличены для тех пожилых граждан, кто продолжал работать в 2024 году, и за кого работодатели делали отчисления в Пенсионный фонд.
Размер пенсионных выплат будет автоматически увеличен с учётом объёма средств, поступивших в пенсионную систему за предыдущий год. На величину прибавки повлияет продолжительность трудовой деятельности в 2024 году и сумма внесенных пенсионных взносов. Также будет скорректирована ежемесячная доплата к пенсии для пилотов гражданской авиации и шахтёров.
Ранее стало известно, что россияне с зарплатой в 70 тысяч рублей могут накопить миллион, если будут откладывать всего 1,4 тысячи рублей в рамках программы долгосрочных сбережений. Там уточнили, что постепенное формирование ощутимого пенсионного капитала возможно даже при небольших регулярных взносах, особенно благодаря государственному софинансированию и налоговым вычетам.