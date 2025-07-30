Россиянам объяснили, как накопить заветный миллион к пенсии

Россияне, получающие заработную плату в размере 70 тысяч рублей, могут накопить миллион рублей, если будут инвестировать 1,4 тыс. рублей в рамках программы долгосрочных сбережений. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

«Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это возможность без особого труда накопить деньги человеку любого возраста независимо от уровня дохода. Нужно всего лишь регулярно пополнять счёт, внося посильные суммы, и не забывать оформлять налоговые вычеты. Внутри программы личные взносы граждан умножаются благодаря софинансированию от государства», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Размер государственной поддержки, предоставляемой участникам программы, зависит от их уровня дохода. Наибольшую поддержку получают граждане с ежемесячным доходом до 80 тыс. рублей – государство добавляет рубль на каждый вложенный рубль. Например, человек в возрасте 40 лет, стремящийся накопить миллион рублей к выходу на пенсию, при зарплате около 70 тыс. рублей, должен ежемесячно откладывать всего 1,4 тыс. рублей, чтобы к 55 годам достичь желаемой суммы.

Беляков отметил, что при оформлении срочной выплаты накопленного миллиона, участник программы сможет получать около 8,8 тыс. рублей в месяц в течение 10 лет. В случае выбора пожизненной выплаты, ежемесячная сумма составит 3,2 тыс. рублей. Для сравнения, женщине 40 лет с доходом свыше 150 тыс. рублей, потребуется ежемесячно вносить 2 тыс. рублей, чтобы к 55 годам накопить миллион рублей. Она также сможет выбрать единовременную выплату или периодические платежи: около 8,6 тыс. рублей в месяц в течение 10 лет или 3,1 тыс. рублей ежемесячно на протяжении всей жизни.

Беляков подчеркнул, что при более позднем начале накоплений потребуется увеличивать размер ежемесячных взносов. Например, женщине с доходом 70 тыс. рублей, начавшей откладывать в 45 лет, необходимо будет вносить 2,3 тыс. рублей в месяц, чтобы к 55 годам накопить миллион рублей.