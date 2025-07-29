Россиянам объяснили, как будет проходить увеличение пенсии с 1 августа

Уже 1 августа в России повысят пенсии работающим пенсионерам. Как напомнила в беседе с ТАСС член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина, размер прибавки будет индивидуальным.

Она добавила, что с 1 августа вступают в силу важные изменения, которые затрагивают различные сферы жизни россиян, и в социальной сфере произойдет увеличение пенсий для работающих пенсионеров. Выплаты будут увеличены на основе пенсионных баллов, начисленных за 2024 год.

Повышение пенсий коснётся россиян, продолжающих трудиться после выхода на заслуженный отдых. Максимальное количество баллов, за которое производится перерасчёт, ограничено законодательством. Тем, кто работал официально и получал стабильный доход, стоит ожидать ощутимой прибавки.