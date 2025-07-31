Перерыв: В 2025 году никто не выходит на пенсию по старости

В 2025 году в России не предусмотрен выход на пенсию по старости. Это связано с тем, что пенсионный возраст в стране продолжает увеличиваться — теперь ежегодно на один год. Об этом РИА «Новости» рассказал профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«В 2025 году, в соответствии с графиком перехода к новому пенсионному возрасту, на пенсию по старости не выходили. Это связано с постепенным увеличением пенсионного возраста», — сказал он.

С 2019 по 2022 год пенсионный возраст в России повышался на полгода ежегодно, поэтому выход на пенсию происходил каждый год. Однако с 2023 по 2028 год возраст увеличивается уже на один год ежегодно, и это изменило сам график выхода на пенсию. Теперь пенсионеры будут оформляться в 2024, 2026 и 2028 годах. Под новый порядок попадают женщины 1966–1968 годов рождения и мужчины 1961–1963 годов. Следующий массовый выход на пенсию ожидается в 2026 году — для женщин 1967 года рождения и мужчин 1962 года.