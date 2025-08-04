Россиянам объяснили, как приумножить капитал с 50 тысяч рублей до 2,5 миллиона

Граждане России со средним уровнем дохода могут сформировать капитал в 2,5 миллиона рублей к тому моменту, когда их ребёнку исполнится 15 лет, используя программу долгосрочных сбережений. Об этом заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

«Допустим, мужчина получает среднюю зарплату по стране – около 89 тыс. рублей, а женщина чуть меньше — порядка 75 тыс. рублей. Для максимального эффекта семья решает оформить договор ПДС именно на женщину, поскольку размер господдержки зависит от ежемесячного дохода вкладчика. Тут поясню — в ПДС вкладчиком может быть любой взрослый, а участником будет тот, на кого открыт счёт. В нашем случае вкладчиком будет мама, а участником, допустим, дочка», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Благодаря государственной поддержке, семейные инвестиции будут удваиваться (софинансирование по схеме 1:1), что ускорит рост детского капитала. Беляков пояснил, если семья внесёт первоначальный взнос в размере 50 тысяч рублей и будет ежемесячно пополнять ПДС-счёт ребенка на 3 тысячи рублей, то при условии стабильного инвестиционного дохода около 10% годовых, через 15 лет на счёте накопится приблизительно 2,5 миллиона рублей.

Беляков подчеркнул, что расчёты основываются на консервативной оценке инвестиционной доходности, в то время как в 2024 году средний показатель по рынку ПДС составил 22%. Он также отметил, что рассчитать потенциальный доход можно с помощью специального пенсионного калькулятора.

Беляков убеждён, что 2,5 миллиона рублей станут значительным стартовым капиталом для молодого человека. Он рекомендовал использовать эти средства, например, для оплаты обучения в престижном университете или в качестве первоначального взноса при покупке жилья в ипотеку.