Её боготворила вся страна! Почему звезда советского кино Маргарита Терехова навсегда ушла с экранов

Её рыжие волосы и загадочная улыбка покорили миллионы зрителей. Графиня Диана из «Собаки на сене», коварная Миледи из «Трёх мушкетёров», две женщины в одной роли в «Зеркале» Тарковского — Маргарита Терехова была звездой, вокруг которой вращалось советское кино семидесятых и восьмидесятых. Потом наступили девяностые, и актриса словно растворилась в воздухе. Мы разобрались, что случилось с той самой красавицей, которую боготворили мужчины и которой завидовали женщины, и почему её карьера оборвалась так резко и внезапно.

Биография Маргариты Тереховой: звезда с физико-математического факультета

Что случилось с Маргаритой Тереховой из фильма «Три мушкетёра». Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Анатолий Морковкин

Представьте себе: девочка с золотой медалью поступает на физико-математический факультет Ташкентского университета. Родители актёры, но дочь выбирает точные науки. Логично, разумно, перспективно. Два года Маргарита прилежно грызла гранит математики, пока однажды не поняла — это не её жизнь. Бросила всё, рванула в Москву без денег и связей, поступила в Школу-студию при Театре Моссовета. Смелость граничила с безумием, но именно такие решения меняют судьбы. Кстати, в школьные годы Рита была капитаном юношеской сборной Узбекистана по баскетболу — высокая, спортивная, с огненными волосами. Соседские мальчишки ходили за ней толпами, но девочка мечтала о карьере спортсменки. Хорошо, что жизнь распорядилась иначе, иначе мы лишились бы одной из самых ярких актрис советского экрана.

Фильмография Маргариты Тереховой: работа с гением Тарковским

Фильм «Зеркало» 1974 года стал переломным моментом в карьере Тереховой. Андрей Тарковский пригласил её сразу на две главные роли — мать и жена героя. Сложная, многослойная, философская работа, где актриса должна была передать всю глубину женской души без лишних слов. Маргарита Терехова справилась блестяще. Тарковский потом говорил о ней как об «обыкновенной гениальной актрисе» — определение звучит как оксюморон, но идеально описывает её талант. Сама Маргарита Борисовна до конца жизни считала встречу с Тарковским главным событием своей биографии. Режиссёр раскрыл в ней то, что другие постановщики даже не пытались искать — внутренний надлом, интеллектуальность, эротизм без пошлости. Маргариту Терехову сравнивали с Жанной Моро, говорили, что она могла бы сниматься у Висконти и в фильмах французской новой волны. Но советская система распорядилась по-своему — после артхаусного шедевра Тарковского актрису быстро вернули в более понятное массовому зрителю кино.

А где ещё снималась Маргарита Терехова: лучшие роли

Судьба актрисы Маргариты Тереховой: от славы до забвения. Фото © RuTube / Россия 1

Конец семидесятых сделал из Тереховой настоящую суперзвезду. «Собака на сене», «Д'Артаньян и три мушкетёра», «Благочестивая Марта» — музыкальные телефильмы смотрела вся страна. Капризная графиня Диана де Бельфлёр с её «Какое счастье оставаться дамой!» стала символом эпохи. А уж коварная Миледи! Маргарита Борисовна создала образ злодейки, восхищаться которой невозможно себе запретить. Интриганка, убийца, манипуляторша — но какая же обаятельная! Даже Максим Дунаевский, композитор «Трёх мушкетёров», остался недоволен её вокалом в сцене соблазнения Фельтона, но зрителям было всё равно. Терехова пела сама, без дубляжа, и этого было достаточно. В «Собаке на сене» и «Благочестивой Марте» за неё пели профессиональные певицы, но актриса так органично двигалась в кадре, так играла губами, что никто не замечал подмены. После этих ролей Терехову на улицах узнавали моментально — рыжеволосая красавица превратилась в народное достояние.

Когда случился крах карьеры Тереховой в советском кино

А потом случился развал Союза, и советское кино рухнуло вместе с государством. Девяностые стали чёрной дырой для большинства актёров той эпохи. Студии закрывались, деньги испарялись, снимать было не на что и некому. Маргарите Тереховой предлагали только эпизоды — крошечные роли в проходных фильмах, которые никто не смотрел. В 1996 году она снялась в детективе «Короли российского сыска», получила звание народной артистки России и исчезла с экранов на целых десять лет. Оставался Театр Моссовета, где актриса работала с 1964 года. Она продолжала играть на сцене, пыталась начать режиссёрскую карьеру. Долгие годы искала деньги на экранизацию «Чайки» по Чехову, мечтала не просто сыграть Аркадину, но и выступить режиссёром и сценаристом. Проект воплотился в жизнь только в 2005 году. В фильме снялись её дети — Анна и Александр Тереховы. Картина вышла на экраны в 2006-м и стала последней работой великой актрисы. Больше Маргарита Терехова в кино не появлялась никогда.

Где сегодня Маргарита Терехова: здоровье актрисы, жива ли

Почему Маргарита Терехова перестала сниматься в кино. Фото © ТАСС / Антон Тушин

По сообщениям российских СМИ, первые признаки серьёзного заболевания появились у актрисы в начале двухтысячных. Сначала лёгкая рассеянность, забывчивость — ничего серьёзного, казалось. Но во время работы над «Чайкой» режиссёр Михаил Козаков, близко знавший Терехову, заметил странности. Актриса с трудом запоминала текст, путала слова, теряла нить разговора. Близкие пытались не замечать, надеялись, что всё пройдёт. Не прошло. К 2010 году, по информации журналистов, врачи окончательно поставили Маргарите Тереховой диагноз — болезнь Альцгеймера. Заболевание прогрессировало быстро. Козаков позже объяснял такую скорость развития психологическими причинами: «Как только она лишилась работы, цель в жизни исчезла, а другой не появилось. Всё! Мы её потеряли». Жестокие слова, но в них есть правда. Актриса всю себя отдавала профессии, а когда та отвернулась, жить стало незачем.

По данным близких актрисы, Маргарита Терехова прикована к постели больше десяти лет. Она не разговаривает, почти всё время спит, не узнаёт дочь Анну, ухаживающую за ней. На лечение требуется около 150 тысяч рублей ежемесячно. Сын Александр, по неподтверждённым сведениям, уехал в Европу строить карьеру и перестал помогать семье. Последний раз актрису Маргариту Терехову видели на публике в 2012 году на Московском кинофестивале — дочь привезла маму на вручение почётного приза за вклад в кинематограф. Рассеянный взгляд, блуждающая полуулыбка, несвязные реплики. Анна придерживала мать под руку и мягко ограждала от навязчивого внимания журналистов.

Маргарита Терехова сегодня: состояние здоровья и последние новости. Фото © ТАСС / Наталья Колесникова

Жизнь советской актрисы Маргариты Тереховой — это история о том, как талант может взлететь до небес и разбиться о землю. Советское кино подарило ей всё: славу, любовь миллионов, роли переживут века. Но когда наступили новые времена, система оказалась безжалостной. Никому не нужны были звёзды старой формации — требовались новые лица, новые имена, новые истории. Терехова пыталась приспособиться, искала своё место в режиссуре, но время работало против неё. А потом пришла болезнь и окончательно поставила точку.