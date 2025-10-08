Осталась без поликлиники в Грязях: Пугачёву отключили от системы ОМС

Сбежавшая из России певица Алла Пугачёва больше не является участником системы обязательного медицинского страхования (ОМС). По данным Telegram-канала Mash, её полис был аннулирован, предположительно, из-за несовпадения личных данных.

Оказывается, у Примадонны до сих пор был бумажный полис старого образца, который она должна была заменить. Сделать этого певица не смогла и была исключена из системы. Произойти это могло в случае ошибки или несовпадения в учёте персональных данных — из-за несоответствия ФИО, адреса или возраста.

Теперь если Пугачёвой потребуется экстренная медицинская помощь в России, ей окажут её, но после выздоровления отправят восстанавливать полис ОМС. При этом её супруг Максим Галкин* своевременно обновил документ и даже прикрепился к центру психического здоровья, бюджетной стоматологии и терапевту.

