Странное равнодушие Галкина* во время прогулки с Пугачёвой на Кипре удивило местных

После спада летней жары в Лимасоле вновь появилась Алла Пугачёва. Её заметили местные жители во время вечерней прогулки по набережной. Певица с удовольствием пообщалась с прохожими, а вот поведение её мужа Максима Галкина* вызвало вопросы.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / allapugacheva_prima

Фанаты, узнав Примадонну, подошли к ней поздороваться и перекинуться парой слов. Пугачёва была открытой и дружелюбной, чего не скажешь о её супруге Максиме Галкине*. На записи юморист был полностью погружён в телефонный разговор. Он игнорировал всё происходящее вокруг, из-за чего Алла Борисовна была вынуждена ускорять шаг, чтобы поспевать за ним.

Свидетели предположили, что Галкин* вообще не большой любитель пеших прогулок, но ему нужно быть рядом с женой из соображений заботы о ней.

Ранее Life.ru рассказывал, что в июне этого года Пугачёва впервые за целый год улетела с Кипра из-за Максима Галкина*. Дело в том, что у него был день рождения и пара отправилась в романтическое путешествие по Европе.

