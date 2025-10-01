Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 05:50

Никита Михалков подтвердил слова Аллы Пугачёвой о проблемах со здоровьем

Обложка © Telegram / Бесогон

Обложка © Telegram / Бесогон

Певица Алла Пугачёва во время недавнего интервью пожелала здоровья режиссёру Никите Михалкову, намекнув на его плохое самочувствие. Позже ведущий «Бесогона» во время встречи с журналистами в Липецке рассказал, что его действительно беспокоят боли в спине.

К работникам СМИ режиссёр вышел с тростью в руке. Михалкова попросили прокомментировать недавние заявления Примадонны о его здоровье.

«Какие проблемы? Спина болит — это правда»,сказал режиссёр в беседе с Gorod48.ru.

Никита Михалков счёл фильм «Анора» посредственным
Никита Михалков счёл фильм «Анора» посредственным

Ранее актёр Александр Панкратов-Чёрный появился в сети после новостей о резком ухудшении его состояния. Артист в своём обращении заявил, что с ним всё в порядке и призвал не верить слухам о его здоровье. В заключение он прочитал стихотворение собственного сочинения.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Никита Михалков
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar