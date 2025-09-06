Никита Михалков счёл фильм «Анора» посредственным
Михалков: Анора — посредственный фильм с точки зрения художественного замысла
Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Оскароносный российский режиссёр Никита Михалков заявил, что считает фильм «Анора» Шона Бэйкера слабой картиной. Об этом постановщик сообщил на Восточном экономическом форуме.
Глава Союза кинематографистов назвал фильм «Анора» «очень средним» с точки зрения художественного замысла, подчеркнув, что лента не впечатляет глубиной или выразительностью. Сам сюжет при этом он комментировать не стал.
При этом режиссер выразил надежду, что его критика воспринимается как профессиональное мнение, а не субъективное отношение. Он дал понять, что оценивает картину с позиции опытного деятеля киноискусства и не стремится обидеть коллег.
Кстати, есть и те, кто считает сюжет «Аноры» плагиатом. Ранее уволенная с работы американка заявила, что режиссёр Шон Бэйкер украл у неё сценарий к фильму. По её словам, они вместе с подругой в 2016 году показали ему пилотный выпуск с таким же сюжетным заделом.