Никита Михалков счёл фильм «Анора» посредственным

Оскароносный российский режиссёр Никита Михалков заявил, что считает фильм «Анора» Шона Бэйкера слабой картиной. Об этом постановщик сообщил на Восточном экономическом форуме.

Глава Союза кинематографистов назвал фильм «Анора» «очень средним» с точки зрения художественного замысла, подчеркнув, что лента не впечатляет глубиной или выразительностью. Сам сюжет при этом он комментировать не стал.

При этом режиссер выразил надежду, что его критика воспринимается как профессиональное мнение, а не субъективное отношение. Он дал понять, что оценивает картину с позиции опытного деятеля киноискусства и не стремится обидеть коллег.