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Регион
31 июля, 15:06

Михалков: России не стоит выдвигать свои фильмы на следующий «Оскар»

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

«Оскар» сейчас российскому фильму могут дать только за изображение нашей страны в негативном свете, заявил народный артист Никита Михалков. Он уверен, что на данный момент Москве не следует выдвигать свои картины на эту премию.

«А у нас есть гарантия, что картина, которая нравится нам, может получить там «Оскар» сегодня? Нет. Ну и зачем тогда вообще что-то выдвигать от России?» — сказал артист ТАСС.

Михалков предположил, что в период, когда его фильм «Утомлённые солнцем» был удостоен «Оскара», жюри оценивало фильмы с точки зрения художественной ценности, а не политической конъюнктуры.

Том Круз получит почётный «Оскар»
Том Круз получит почётный «Оскар»

Ранее стало известно, что российский актёр Юрий Борисов получил приглашение стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук. Именно эта организация вручает престижную премию «Оскар». Артист стал одним из 534 кандидатов, которые получили подобное приглашение.

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Наталья Афонина
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