Михалков: России не стоит выдвигать свои фильмы на следующий «Оскар»

«Оскар» сейчас российскому фильму могут дать только за изображение нашей страны в негативном свете, заявил народный артист Никита Михалков. Он уверен, что на данный момент Москве не следует выдвигать свои картины на эту премию.

«А у нас есть гарантия, что картина, которая нравится нам, может получить там «Оскар» сегодня? Нет. Ну и зачем тогда вообще что-то выдвигать от России?» — сказал артист ТАСС.

Михалков предположил, что в период, когда его фильм «Утомлённые солнцем» был удостоен «Оскара», жюри оценивало фильмы с точки зрения художественной ценности, а не политической конъюнктуры.