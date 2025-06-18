Том Круз получит почётный «Оскар»

Американский актёр Том Круз станет обладателем почётной премии «Оскар». По данным Американской академии кинематографических искусств и наук, он получит награду за выдающиеся достижения в кинематографе на протяжении всей жизни, значительный вклад в развитие кинематографического искусства и науки, а также за особые заслуги.

Академия подчеркнула, что звезда фильмов «Миссия невыполнима» является одним из самых знаменитых и коммерчески успешных актёров, а также выразила признательность его поддержке театрального искусства и помощи американской киноиндустрии в период пандемии CoViD-19. В заявлении также отмечается приверженность Круза своему делу, в том числе выполнение трюков самостоятельно.

Кроме того, подчёркиваются многочисленные достижения актёра, включая номинации на «Оскар» за роли в фильмах «Рождённый четвёртого июля», «Джерри Магуайер» и «Магнолия», а также номинацию на «Оскар» фильма «Топ Ган: Мэверик», где он выступил в качестве продюсера.

Церемония награждения состоится 16 ноября в Лос-Анджелесе. Помимо Круза, почётными наградами будут отмечены актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас. Певица и актриса Долли Партон получит премию имени Джина Хершолта за заслуги в гуманитарной сфере.