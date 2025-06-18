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18 июня, 07:09

Том Круз получит почётный «Оскар»

62-летний актёр Том Круз получит почётный «Оскар» за вклад в кинематограф

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tomcruise

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tomcruise

Американский актёр Том Круз станет обладателем почётной премии «Оскар». По данным Американской академии кинематографических искусств и наук, он получит награду за выдающиеся достижения в кинематографе на протяжении всей жизни, значительный вклад в развитие кинематографического искусства и науки, а также за особые заслуги.

Академия подчеркнула, что звезда фильмов «Миссия невыполнима» является одним из самых знаменитых и коммерчески успешных актёров, а также выразила признательность его поддержке театрального искусства и помощи американской киноиндустрии в период пандемии CoViD-19. В заявлении также отмечается приверженность Круза своему делу, в том числе выполнение трюков самостоятельно.

Кроме того, подчёркиваются многочисленные достижения актёра, включая номинации на «Оскар» за роли в фильмах «Рождённый четвёртого июля», «Джерри Магуайер» и «Магнолия», а также номинацию на «Оскар» фильма «Топ Ган: Мэверик», где он выступил в качестве продюсера.

Церемония награждения состоится 16 ноября в Лос-Анджелесе. Помимо Круза, почётными наградами будут отмечены актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас. Певица и актриса Долли Партон получит премию имени Джина Хершолта за заслуги в гуманитарной сфере.

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Ранее Life.ru рассказал, что Том Круз смог попасть в книгу рекордов Гиннесса. Актёр в 16 раз прыгнул из вертолёта с горящим парашютом. Даннный трюк американская звезда выполнил во время съёмок финальной части франшизы «Миссия невыполнима». Актёр освобождался от горящего парашюта, раскрывал запасной и благополучно приземлялся. Книга рекордов отметила, что ранее никто ещё не совершал такое количество опасных прыжков.

Наталья Афонина
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