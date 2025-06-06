Миссия выполнена: Том Круз 16 раз прыгнул с горящим парашютом и попал в Книгу рекордов Гинесса

Американский актёр Том Круз в очередной раз отметился в Книге рекордов Гиннесса благодаря удивительному трюку. В ходе съёмок финальной части франшизы «Миссия невыполнима» он совершил 16 прыжков из вертолёта с горящим парашютом. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов.

Том Круз прыгает с горящим парашютом 16 раз. Видео © X / Tom Cruise

«Восьмая, последняя на сегодняшний день часть франшизы «Миссия невыполнима — Финальная расплата» по-настоящему подняла планку — зрелищные трюки Тома на съёмках фильмах позволили ему вписать своё имя в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число прыжков с горящим парашютом, выполненных одним человеком», — говорится в сообщении на сайте Книги рекордов.

Во время съёмок сцены с прыжком актёр совершил невероятные 16 попыток. Каждый раз он прыгал с вертолёта с парашютом, облитым горючей смесью, который затем загорался. Актёр освобождался от горящего парашюта, раскрывал запасной и благополучно приземлялся. Книга рекордов отметила, что никто прежде не совершал такое количество опасных прыжков.

Американскому актёру в этом году исполнится 63 года. Он известен тем, что большинство сложных и экстремальных трюков для фильмов старается выполнять самостоятельно, так как это, по его мнению, делает кино более реалистичным. Ранее он попадал в Книгу рекордов Гиннесса за участие в самой продолжительной серии фильмов, которые собирали свыше $100 миллионов в прокате.