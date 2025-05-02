Дуров устроил масштабное шоу дронов в Дубае в честь 1 млрд юзеров в Telegram
Шоу дронов в Дубае. Обложка © X / Pavel Durov
В Дубае состоялось впечатляющее шоу дронов, приуроченное к достижению мессенджером Telegram отметки в 1 миллиард активных пользователей в месяц. Видео грандиозного беспилотного представления поделился создатель онлайн-платформы Павел Дуров.
Шоу дронов в Дубае. Видео © X / Pavel Durov
Инициаторами мероприятия выступили команды проектов Notcoin и DOGS, работающие с блокчейном TON. В представлении были задействованы около 1,6 тысячи беспилотников. Шоу даже было занесено в Книгу рекордов Гиннесса за создание самой большой летающей косточки из дронов в небе.
«Небо над Дубаем никогда не выглядело так прекрасно, как сегодня!» — прокомментировал видео Дуров.
Ранее Павел Дуров подчеркнул, что за 12 лет существования Telegram не раскрыл ни байта личных переписок пользователей. Он также отметил, что мессенджер скорее покинет рынок, чем нарушит принципы шифрования и права человека.