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2 мая, 02:40

Дуров устроил масштабное шоу дронов в Дубае в честь 1 млрд юзеров в Telegram

Шоу дронов в Дубае. Обложка © X / Pavel Durov

Шоу дронов в Дубае. Обложка © X / Pavel Durov

В Дубае состоялось впечатляющее шоу дронов, приуроченное к достижению мессенджером Telegram отметки в 1 миллиард активных пользователей в месяц. Видео грандиозного беспилотного представления поделился создатель онлайн-платформы Павел Дуров.

Шоу дронов в Дубае. Видео © X / Pavel Durov

Инициаторами мероприятия выступили команды проектов Notcoin и DOGS, работающие с блокчейном TON. В представлении были задействованы около 1,6 тысячи беспилотников. Шоу даже было занесено в Книгу рекордов Гиннесса за создание самой большой летающей косточки из дронов в небе.

«Небо над Дубаем никогда не выглядело так прекрасно, как сегодня!» — прокомментировал видео Дуров.

Telegram достиг 1 миллиарда активных пользователей в месяц
Telegram достиг 1 миллиарда активных пользователей в месяц

Ранее Павел Дуров подчеркнул, что за 12 лет существования Telegram не раскрыл ни байта личных переписок пользователей. Он также отметил, что мессенджер скорее покинет рынок, чем нарушит принципы шифрования и права человека.

Антон Голыбин
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