Дуров устроил масштабное шоу дронов в Дубае в честь 1 млрд юзеров в Telegram

В Дубае состоялось впечатляющее шоу дронов, приуроченное к достижению мессенджером Telegram отметки в 1 миллиард активных пользователей в месяц. Видео грандиозного беспилотного представления поделился создатель онлайн-платформы Павел Дуров.

Инициаторами мероприятия выступили команды проектов Notcoin и DOGS, работающие с блокчейном TON. В представлении были задействованы около 1,6 тысячи беспилотников. Шоу даже было занесено в Книгу рекордов Гиннесса за создание самой большой летающей косточки из дронов в небе.