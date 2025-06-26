Юра Борисов получил приглашение стать членом киноакадемии, вручающей «Оскар»

Российский актер Юра Борисов был приглашён стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук, которая вручает престижную премию «Оскар». Об этом сообщило издание Variety.

Борисов вошёл в число 534 новых кандидатов, получивших приглашение от Академии в 2025 году. Если актёр примет предложение, он станет частью 10 143 голосующих членов, которые будут определять будущее мировой киноиндустрии.

Кроме Юры Борисова, в Академию также приглашены его коллега по фильму «Анора» Майки Мэдисон, а также Ариана Гранде, Киран Калкин, Себастьян Стэн, Джереми Стронг и Фернанда Торрес.

По информации Академии, 41 процент приглашённых составляют женщины, 45 процентов – представители недостаточно представленных расовых и этнических сообществ, а ещё 55 процентов – неамериканские профессионалы, среди которых и россиянин Юра Борисов.