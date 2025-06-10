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10 июня, 07:09

Играет «‎хорошего русского»: Юра Борисов получил главную роль в голливудском фильме

Юра Борисов сыграет главную роль в голливудском фильме о любви студентки и поэта

Юра Борисов. Обложка © Kinopoisk

Юра Борисов. Обложка © Kinopoisk

Российский актёр Юра Борисов получил главную роль в голливудском фильме, он сыграет в новом проекте Dennis. Звезда «Аноры» перевоплотится в русского, но, как ни странно, не в бандита. Режиссёром кинокартины станет британская актриса Эмили Мортимер — это будет её дебют.

Юра Борисов сыграет молодого русского поэта, который влюбляется в британскую студентку. Действие драмы будет происходить в Москве 90-х годов. В главных ролях также появится актриса Элисон Оливер.

Юра Борисов подписал контракт с американским агентством United Talent Agency
Юра Борисов подписал контракт с американским агентством United Talent Agency

Ранее стало известно, что актёр может появиться в ещё одном голливудском фильме Луки Гуаданьино «Искусственное» (Artificial). Его партнёрами по съёмочной площадке станут Эндрю Гарфилд и Моника Барбаро. На данный момент контракт не подписан, но есть большая уверенность, что именно этот звёздный состав соберётся под руководством режиссёра. Съёмки ленты могут начаться летом 2025 года в Сан-Франциско и Италии.

Наталья Афонина
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