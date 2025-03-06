«Сыграет даже собаку»: Кустурица восхитился Юрой Борисовым
Кустурица: Юра Борисов — один из тех, кто сможет сыграть даже собаку
Сербский режиссёр Эмир Кустурица и актёр Юра Борисов. ТАСС / Евгений Мессман, Zuma
Известный сербский режиссёр Эмир Кустурица восхитился актёрским талантом номинанта на премию «Оскар» Юры Борисова. По словам мэтра, российский артист настолько великолепен, что может сыграть даже собаку.
«Он один из тех, кто может сыграть даже собаку. По-моему, Юра может всё. Такая природа!», — сказал режиссёр aif.ru.
При этом фильм «Анора» Кустурица не оценил, заявив, что картина не имеет высказываний, мыслей и героя. Режиссёр утверждает, что жюри «Оскара» при принятии решения ориентировалоcь исключительно на рыночные интересы, а не на моральные и эстетические аспекты.
Напомним, осенью 2025 года в Москве начнутся съёмки фильма Кустурицы «Как я не снял «Преступление и наказание»?». Главную роль в кинокартине сыграет как раз Юра Борисов.
Как сообщал Life.ru, снявшийся в «Аноре» российский актёр Юра Борисов не получил «Оскар» в категории за лучшую мужскую роль второго плана. Награда была вручена Кирану Калкину за его роль в картине «Настоящая боль». Тем не менее Борисов был удостоен персональной похвалы от знаменитого Роберта Дауни-младшего. Ознакомиться со всеми победителями «Оскара» можно по ссылке.