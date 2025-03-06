«Сыграет даже собаку»: Кустурица восхитился Юрой Борисовым

Известный сербский режиссёр Эмир Кустурица восхитился актёрским талантом номинанта на премию «Оскар» Юры Борисова. По словам мэтра, российский артист настолько великолепен, что может сыграть даже собаку.

«Он один из тех, кто может сыграть даже собаку. По-моему, Юра может всё. Такая природа!», — сказал режиссёр aif.ru.

При этом фильм «Анора» Кустурица не оценил, заявив, что картина не имеет высказываний, мыслей и героя. Режиссёр утверждает, что жюри «Оскара» при принятии решения ориентировалоcь исключительно на рыночные интересы, а не на моральные и эстетические аспекты.