«Не ищите меня в Поднебесье»: Панкратов-Чёрный ответил стихами на слухи о своём здоровье

Актёр Александр Панкратов-Чёрный вышел на связь после сообщений о своей госпитализации. Он попросил поклонников не обращать внимание на слухи о его здоровье, заверил, что чувствует себя хорошо, а затем процитировал стихотворение собственного сочинения. Видео он разместил на своей странице в соцсети.

Александр Панкратов-Чёрный. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pankratovcherny_official

«Очень вас прошу не обращайте внимание на все сообщения интернета о моей персоне. Всё это чепуха, бред полный. Не ищите меня в Поднебесье, не теряйте меня на Земле. Я слова собираю для песни о любви, о добре и тепле», — сказал артист.

Панкратов-Чёрный пообещал, что выйдет на сцену уже 12 октября, поэтому не нужно верить фейкам о его нахождении в реанимации.

Ранее сообщалось, что актёр Александр Панкратов-Чёрный не примет участия в спектакле «Женихи» в Кургане из-за экстренной госпитализации. В Курганской филармонии причиной замены назвали непредвиденные обстоятельства, связанные со здоровьем Панкратова-Чёрного. Представители организатора выразили уверенность в том, что происшедшие изменения не повлияют на качество спектакля.