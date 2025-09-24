«Не ищите меня в Поднебесье»: Панкратов-Чёрный ответил стихами на слухи о своём здоровье
Актёр Панкратов-Чёрный опроверг информацию о своём предсмертном состоянии
Актёр Александр Панкратов-Чёрный вышел на связь после сообщений о своей госпитализации. Он попросил поклонников не обращать внимание на слухи о его здоровье, заверил, что чувствует себя хорошо, а затем процитировал стихотворение собственного сочинения. Видео он разместил на своей странице в соцсети.
«Очень вас прошу не обращайте внимание на все сообщения интернета о моей персоне. Всё это чепуха, бред полный. Не ищите меня в Поднебесье, не теряйте меня на Земле. Я слова собираю для песни о любви, о добре и тепле», — сказал артист.
Панкратов-Чёрный пообещал, что выйдет на сцену уже 12 октября, поэтому не нужно верить фейкам о его нахождении в реанимации.
Ранее сообщалось, что актёр Александр Панкратов-Чёрный не примет участия в спектакле «Женихи» в Кургане из-за экстренной госпитализации. В Курганской филармонии причиной замены назвали непредвиденные обстоятельства, связанные со здоровьем Панкратова-Чёрного. Представители организатора выразили уверенность в том, что происшедшие изменения не повлияют на качество спектакля.
