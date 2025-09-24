Представитель Киану Ривза опроверг слухи о тайной свадьбе с Александрой Грант
Обложка © ТАСС / picture alliance / HOCH ZWEI
Информация о тайной свадьбе 61-летнего актёра Киану Ривза и 52-летней художницы Александры Грант не имеет ничего общего с реальностью — это не более чем слухи, заявил представитель популярного актёра. Об этом сообщает издание E! News.
«Это неправда. Они неженаты», — сказал инсайдер.
При этом сами знаменитости никак не отреагировали на ситуацию и комментировать информацию не стали.
Напомним, что слухи о секретной свадьбе Киану Ривза и Александры Грант появились ещё 18 сентября. Сообщалось, что 61-летний актёр и 52-летняя художница тайно поженились в начале лета во время поездки по Европе. Их отношения начались в 2019 году, хотя знакомы они с 2009 года, когда работали над совместным проектом.
