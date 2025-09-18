Киану Ривз в 61 год простился со статусом холостяка и женился на 52-летней художнице

Популярный актёр Киану Ривз тайно сочетался узами брака с 52-летней художницей Александрой Грант, сам артист не так давно отметил 61-летие. Новостью делится портал RadarOnline, ссылаясь на неназванных источников в окружении пары.

«Они говорили об этом годами, но в итоге захотели чего-то, что было бы только для них. Киану и Александра ценят свою личную жизнь, поэтому сохранение этого в тайне — идеальный вариант», — поделился собеседник издания.

Торжественное мероприятие произошло этим летом, но только сейчас в СМИ стали проникать слухи о свадьбе. Ривз с невестой путешествовали по Европе и именно там решили узаконить свои отношения. Встречаться они начали примерно в 2019 году. Журналисты случайно узнали о новой пассии актёра, тогда как сам Ривз новость не комментировал. При этом знакомы они были с 2009 года, когда им пришлось вместе работать над одним проектом.

Артист до 2000 года состоял в отношениях с Дженнифер Сайм, но совместная жизнь сложилась трагически. В 1999 году у них родилась мёртвая дочь, Сайм спустя два года погибла в автокатастрофе. Ривз очень тяжело переживал утрату. По его словам, время никогда не лечит, а боль остаётся навсегда. Только Грант смогла вновь вдохнуть жизнь в кинозвезду.