Скоро свадьба?: Мизулина вышла в свет с кольцом на безымянном пальце

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина появилась на публике в сопровождении певца Shaman (Ярослав Дронов) с кольцом на безымянном пальце, что вызвало слухи о возможной помолвке. Журналисты заметили пару на премьере фильма «Август» в Москве, где внимание привлекло украшение с крупным камнем.

Ранее Shaman уже высказывался о возможном браке с Мизулиной, отметив, что они действительно об этом думают, но находятся только в начале отношений, которым исполнилось всего семь месяцев. Певец выразил уверенность, что публика скоро узнает все подробности.

Пока ни Мизулина, ни Shaman не прокомментировали свежие слухи о бракосочетании. Напомним, что певец официально подтвердил роман с дочерью экс-сенатора в марте 2025 года, а осенью 2024 года развёлся с предыдущей супругой Еленой Мартыновой.