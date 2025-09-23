Скоро свадьба?: Мизулина вышла в свет с кольцом на безымянном пальце
Мизулина появилась на публике с кольцом на безымянном пальце
Мизулина засветила обручальное кольцо. Обложка © ТАСС / АР
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина появилась на публике в сопровождении певца Shaman (Ярослав Дронов) с кольцом на безымянном пальце, что вызвало слухи о возможной помолвке. Журналисты заметили пару на премьере фильма «Август» в Москве, где внимание привлекло украшение с крупным камнем.
Ранее Shaman уже высказывался о возможном браке с Мизулиной, отметив, что они действительно об этом думают, но находятся только в начале отношений, которым исполнилось всего семь месяцев. Певец выразил уверенность, что публика скоро узнает все подробности.
Пока ни Мизулина, ни Shaman не прокомментировали свежие слухи о бракосочетании. Напомним, что певец официально подтвердил роман с дочерью экс-сенатора в марте 2025 года, а осенью 2024 года развёлся с предыдущей супругой Еленой Мартыновой.
Ранее Shaman удивил жюри музыкального конкурса Интервидение необычной просьбой не выставлять ему баллы. Артист подчеркнул, что для России сама организация проведения конкурса уже является победой. Музыкант заявил, что гостеприимство имеет более важное значение, чем кубки и награды, в связи с чем его выступление должно остаться вне конкурсной программы.