Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 19:03

Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на Интервидении

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) попросил жюри не оценивать его выступление на Интервидении. По его словам, Россия уже победила, так как все участники посетили страну.

«Гостеприимство — это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу уважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее моё выступление», — сказал он со сцены.

Лавров назвал прекрасной идею о возрождении Интервидения
Лавров назвал прекрасной идею о возрождении Интервидения

Отметим, что перед стартом конкурса Shaman обратился к поклонникам и выразил надежду на поддержку зрителей. Финал конкурса Интервидение проходит на концертной площадке Live Арена в Москве.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • «Интервидение»
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar