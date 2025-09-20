Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на Интервидении
Обложка © Life.ru
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) попросил жюри не оценивать его выступление на Интервидении. По его словам, Россия уже победила, так как все участники посетили страну.
«Гостеприимство — это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу уважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее моё выступление», — сказал он со сцены.
Отметим, что перед стартом конкурса Shaman обратился к поклонникам и выразил надежду на поддержку зрителей. Финал конкурса Интервидение проходит на концертной площадке Live Арена в Москве.