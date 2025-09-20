Интервидение
20 сентября, 18:35

Shaman обратился к поклонникам перед финалом «Интервидения»

Shaman выразил надежду на поддержку зрителей перед финалом Интервидения

Shaman. Обложка © Telegram / SHAMAN

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) обратился к поклонникам перед финальным шоу международного музыкального конкурса «Интервидение». Он выразил надежду на поддержку зрителей.

«Ну что, родные, всем привет! Остаются считанные минуты до моего выступления. Я надеюсь на вашу поддержку», — написал он в Telegram-канале.

Финал конкурса проходит на концертной площадке Live Арена.

«Условно из молодых»: Матвиенко назвал, кого хотел бы видеть на Интервидении в следующем году
Президент России Владимир Путин ранее обратился к участникам конкурса «Интервидение». Трансляция прошла на площадке мероприятия. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст ранее отметил, что финал ориентирован в первую очередь на телевизионный формат. Из-за ограниченной вместимости зала (около 5000 человек) полная версия шоу с масштабной режиссурой и спецэффектами будет доступна только телезрителям.

