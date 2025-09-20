Shaman обратился к поклонникам перед финалом «Интервидения»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) обратился к поклонникам перед финальным шоу международного музыкального конкурса «Интервидение». Он выразил надежду на поддержку зрителей.

«Ну что, родные, всем привет! Остаются считанные минуты до моего выступления. Я надеюсь на вашу поддержку», — написал он в Telegram-канале.

Финал конкурса проходит на концертной площадке Live Арена.