Shaman обратился к поклонникам перед финалом «Интервидения»
Shaman выразил надежду на поддержку зрителей перед финалом Интервидения
Shaman. Обложка © Telegram / SHAMAN
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) обратился к поклонникам перед финальным шоу международного музыкального конкурса «Интервидение». Он выразил надежду на поддержку зрителей.
«Ну что, родные, всем привет! Остаются считанные минуты до моего выступления. Я надеюсь на вашу поддержку», — написал он в Telegram-канале.
Финал конкурса проходит на концертной площадке Live Арена.
Президент России Владимир Путин ранее обратился к участникам конкурса «Интервидение». Трансляция прошла на площадке мероприятия. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст ранее отметил, что финал ориентирован в первую очередь на телевизионный формат. Из-за ограниченной вместимости зала (около 5000 человек) полная версия шоу с масштабной режиссурой и спецэффектами будет доступна только телезрителям.