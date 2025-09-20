Президент России Владимир Путин обратился с видеообращением к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение». Трансляция велась на площадке мероприятия.

Путин направил видеообращение к участникам конкурса Интервидение. Обложка © Life.ru

«Сегодня «Интервидение», сохраняя верность традициям, обретает новые масштабы. Самые современные достижения концертной индустрии, разнообразие стран и традиций, атмосфера творческой свободы, добра и взаимоуважения создают настоящий праздник для артистов и зрителей. Представители более чем двадцати государств выйдут на сцену с яркими и самобытными номерами для того, чтобы познакомить весь мир с современным музыкальным творчеством своих стран. Культура, музыка не имеют границ. Сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства», — сказал Путин.

В период с 1946 по 1993 год под эгидой Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) проводился песенный смотр под названием «Интервидение». Этот конкурс, учреждённый по образу и подобию «Евровидения» (музыкальной премии, впоследствии обособившейся от OIRT под началом Европейского вещательного союза), активно существовал в 1960-1980-х годах. Примечательно, что в «Интервидении» принимали участие не только государства социалистического блока и близкие к СССР страны, но и представители Австрии, Бельгии, Испании, Канады, Нидерландов и Португалии.

Спустя десятилетия, 3 февраля 2025 года, президент России Владимир Путин дал старт возрождению международного музыкального конкурса «Интервидение» своим указом. Российскую сторону на мероприятии представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный широкой публике как Shaman. Своё намерение принять участие в «Интервидении» уже подтвердили представители более чем двадцати стран.