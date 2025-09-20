Бузова призналась, что хочет выступить на Интервидении в следующем году

Певица Ольга Бузова выразила желание представить Россию на конкурсе «Интервидение» в следующем году. Об этом певица заявила журналистам на ковровой дорожке мероприятия.

Ольга Бузова рассказала, что хотела бы выступить на Интервидении. Видео © Life.ru

«Как бы я выглядела, в чем была одета, если бы была участницей? Сложно сказать, для этого я должна поучаствовать, я бы хотела», — сказала звезда.

Бузова добавила, что готова специально для конкурса создать новую композицию, которая сможет покорить всю мировую публику. Артистка уверена в своём потенциале и способности подготовить выигрышный номер.