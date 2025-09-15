Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 17:15

«Давайте честно, голоса у неё нет»: Ксения Собчак прилюдно опозорила Бузову

Ксения Собчак заявила, что у Ольги Бузовой отсутствует голос

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak, buzova86

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak, buzova86

Журналистка Ксения Собчак заявила, что у певицы Ольги Бузовой на самом деле нет голоса. Фраза прозвучала в ответ на восхищения артистки Татьяны Булановой во время интервью.

«Такое клише, что Оля — молодец, она пашет! Это же так оскорбительно, когда про артиста говорят, что она молодец, только потому что она пашет. Чем этот человек знаменит? Да, он работяга. Но давайте честно, голоса у неё нет», — сказала Собчак.

Не унимаясь, Собчак продолжила унижать экс-ведущую «Дома-2», отпуская едкие комментарии о её музыкальной карьере. Она заявила, что Бузова так же далека от статуса певицы, как и сама Ксения, то есть совершенно не обладает талантом. Более того, Собчак саркастически отметила, что из-за вопиющей бездарности Ольги теперь любой может претендовать на звание знаменитого певца, ведь требования к исполнителям стали ничтожно малы.

Бузова назвала причину отмены концерта в Ростове-на-Дону
Бузова назвала причину отмены концерта в Ростове-на-Дону

Ранее Life.ru рассказывал, что певица Ольга Бузова неожиданно высказалась о саммите Путина и Трампа. Артистка отметила, что внимательно следит за политической обстановкой и смотрела переговоры, но уснула от бессилия. Несмотря на это, утром она наверстала упущенное и изучила все пропущенные новости.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Ольга Бузова
  • Ксения Собчак
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar