«Давайте честно, голоса у неё нет»: Ксения Собчак прилюдно опозорила Бузову

Журналистка Ксения Собчак заявила, что у певицы Ольги Бузовой на самом деле нет голоса. Фраза прозвучала в ответ на восхищения артистки Татьяны Булановой во время интервью.

«Такое клише, что Оля — молодец, она пашет! Это же так оскорбительно, когда про артиста говорят, что она молодец, только потому что она пашет. Чем этот человек знаменит? Да, он работяга. Но давайте честно, голоса у неё нет», — сказала Собчак.

Не унимаясь, Собчак продолжила унижать экс-ведущую «Дома-2», отпуская едкие комментарии о её музыкальной карьере. Она заявила, что Бузова так же далека от статуса певицы, как и сама Ксения, то есть совершенно не обладает талантом. Более того, Собчак саркастически отметила, что из-за вопиющей бездарности Ольги теперь любой может претендовать на звание знаменитого певца, ведь требования к исполнителям стали ничтожно малы.