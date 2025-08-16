Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 15:12

Звёзды тоже следят: Ольга Бузова неожиданно высказалась о саммите Путина и Трампа

Певица Бузова сказала, что лёд тронулся после встречи Путина и Трампа на Аляске

Обложка © Telegram / byzovahouse

Обложка © Telegram / byzovahouse

Певица и телеведущая Ольга Бузова, находясь в Ницце, коротко прокомментировала встречу президентов России и США. Переговоры двух лидеров она охарактеризовала двумя словами в своём Telegram-канале.

«Лёд тронулся!» — написала она.

В одном из видео Бузова призналась, что не досмотрела переговоры до конца и уснула, но с утра внимательно следила за новостями и выдержками о саммите. Сейчас она проводит последние часы в Ницце, планируя купание в море перед отъездом.

Хоккеист Овечкин выразил надежду на успех переговоров Путина и Трампа
Хоккеист Овечкин выразил надежду на успех переговоров Путина и Трампа

Ранее сообщалось, что популярный актёр Андрей Гайдулян, известный по сериалам «Универ» и «СашаТаня», в день встречи Путина и Трампа оказался на Аляске. В своих соцсетях он показал прогулку по Анкориджу и памятник Джеймсу Куку, пошутив, что специально надел кепку и толстовку с надписью «Аляска», чтобы слиться с местными. Подписчики отметили совпадение визита актёра с историческим саммитом, хотя сам Гайдулян не уточнил, связано ли его пребывание с политикой.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Ольга Бузова
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar