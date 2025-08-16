Звёзды тоже следят: Ольга Бузова неожиданно высказалась о саммите Путина и Трампа

В одном из видео Бузова призналась, что не досмотрела переговоры до конца и уснула, но с утра внимательно следила за новостями и выдержками о саммите. Сейчас она проводит последние часы в Ницце, планируя купание в море перед отъездом.

Ранее сообщалось, что популярный актёр Андрей Гайдулян, известный по сериалам «Универ» и «СашаТаня», в день встречи Путина и Трампа оказался на Аляске. В своих соцсетях он показал прогулку по Анкориджу и памятник Джеймсу Куку, пошутив, что специально надел кепку и толстовку с надписью «Аляска», чтобы слиться с местными. Подписчики отметили совпадение визита актёра с историческим саммитом, хотя сам Гайдулян не уточнил, связано ли его пребывание с политикой.