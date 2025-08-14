Хоккеист Овечкин выразил надежду на успех переговоров Путина и Трампа

Хоккеист Александр Овечкин выразил надежду на успешный исход переговоров президентов России и США. Об этом капитан «Вашингтон Кэпиталз» заявил в интервью телеканалу CNN.

Звезда НХЛ прокомментировал предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив общую для обеих стран любовь к хоккею. Овечкин, являющийся одним из самых известных российских спортсменов в Северной Америке, воздержался от подробных прогнозов, ограничившись пожеланием положительного исхода переговоров.

«Обе страны любят хоккей, я надеюсь, что всё сложится хорошо. Поэтому увидим», — сказал Овечкин.