14 августа, 20:30

Хоккеист Овечкин выразил надежду на успех переговоров Путина и Трампа

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС/Pavel Bednyakov

Хоккеист Александр Овечкин выразил надежду на успешный исход переговоров президентов России и США. Об этом капитан «Вашингтон Кэпиталз» заявил в интервью телеканалу CNN.

Звезда НХЛ прокомментировал предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив общую для обеих стран любовь к хоккею. Овечкин, являющийся одним из самых известных российских спортсменов в Северной Америке, воздержался от подробных прогнозов, ограничившись пожеланием положительного исхода переговоров.

«Обе страны любят хоккей, я надеюсь, что всё сложится хорошо. Поэтому увидим», — сказал Овечкин.

Ранее Дональд Трамп выразил оптимизм относительно предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, оценив шансы на её успех в 75%. Он подчеркнул важность диалога для улучшения отношений между странами и надежду на конструктивное обсуждение ключевых тем, несмотря на имеющиеся противоречия.

Анастасия Никонорова
