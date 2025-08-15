Известный российский актёр станет невольным свидетелем саммита Путина и Трампа

Популярный актёр Андрей Гайдулян, известный по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», неожиданно оказался на Аляске в день встречи президентов России и США. Артист поделился видео из Анкориджа в своих социальных сетях.

Звезда Универа Гайдулян заявил, что оказался на Аляске в день саммита РФ и США. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/gaydulyan

На кадрах Гайдулян прогуливается по крупнейшему городу штата, демонстрируя памятник Джеймсу Куку. Актёр пошутил, что специально надел кепку и толстовку с надписью «Аляска», чтобы слиться с местными жителями. Визит звезды российских ситкомов совпал с подготовкой к историческим переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа, что вызвало особый интерес подписчиков. Сам Гайдулян не уточнил, связан ли его приезд с политическими событиями.