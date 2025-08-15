Встреча Путина и Трампа
15 августа, 15:35

Известный российский актёр станет невольным свидетелем саммита Путина и Трампа

Звезда Универа Гайдулян заявил, что оказался на Аляске в день саммита РФ и США

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/gaydulyan

Популярный актёр Андрей Гайдулян, известный по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», неожиданно оказался на Аляске в день встречи президентов России и США. Артист поделился видео из Анкориджа в своих социальных сетях.

На кадрах Гайдулян прогуливается по крупнейшему городу штата, демонстрируя памятник Джеймсу Куку. Актёр пошутил, что специально надел кепку и толстовку с надписью «Аляска», чтобы слиться с местными жителями. Визит звезды российских ситкомов совпал с подготовкой к историческим переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа, что вызвало особый интерес подписчиков. Сам Гайдулян не уточнил, связан ли его приезд с политическими событиями.

«В чём сила, американец?» Россияне предложили свой список вопросов для Дональда Трампа

Как сообщал Life.ru, сегодня вечером в Анкоридже состоится встреча президентов РФ и США. Ключевая тема переговоров — пути урегулирования конфликта на Украине. В США надеются, что диалог лидеров двух держав принесёт значительные результаты. В Кремле считают выбор Аляски для саммита логичным.

Анастасия Никонорова
