Бузова назвала причину отмены концерта в Ростове-на-Дону

Концерт певицы Ольги Бузовой в Ростове-на-Дону, запланированный на 12 сентября, был отменён по рекомендации регионального управления МВД. Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети.

«Рекомендовали ограничить мероприятия на площадке с участием более 50 человек или отменить. Для нас в первую очередь важна безопасность зрителя, так что мы были вынуждены принять это решение», — сообщила исполнительница, приложив к посту скриншот полученного письма.

Певица заверила поклонников, что концерт обязательно состоится, но переносится на 2026 год. Новую дату выступления обещали объявить дополнительно после согласования всех организационных вопросов.