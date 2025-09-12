Бузова назвала причину отмены концерта в Ростове-на-Дону
Ольга Бузова. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Концерт певицы Ольги Бузовой в Ростове-на-Дону, запланированный на 12 сентября, был отменён по рекомендации регионального управления МВД. Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети.
«Рекомендовали ограничить мероприятия на площадке с участием более 50 человек или отменить. Для нас в первую очередь важна безопасность зрителя, так что мы были вынуждены принять это решение», — сообщила исполнительница, приложив к посту скриншот полученного письма.
Певица заверила поклонников, что концерт обязательно состоится, но переносится на 2026 год. Новую дату выступления обещали объявить дополнительно после согласования всех организационных вопросов.
