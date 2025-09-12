Единый день голосования
12 сентября, 10:50

Бузова назвала причину отмены концерта в Ростове-на-Дону

Бузова сообщила, что её концерт в Ростове-на-Дону отменён по рекомендации МВД

Ольга Бузова. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Концерт певицы Ольги Бузовой в Ростове-на-Дону, запланированный на 12 сентября, был отменён по рекомендации регионального управления МВД. Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети.

«Рекомендовали ограничить мероприятия на площадке с участием более 50 человек или отменить. Для нас в первую очередь важна безопасность зрителя, так что мы были вынуждены принять это решение», — сообщила исполнительница, приложив к посту скриншот полученного письма.

Певица заверила поклонников, что концерт обязательно состоится, но переносится на 2026 год. Новую дату выступления обещали объявить дополнительно после согласования всех организационных вопросов.

Ранее Ольга Бузова рассказала о своём отношении к возрасту. Артистка считает его всего лишь цифрами в паспорте, при этом в свои 39 лет чувствует себя на 25. Она поделилась, что осваивает новые навыки и учится ценить простые моменты радости в жизни.

