«Столько всего хочется успеть»: 39-летняя Ольга Бузова рассказала о своём отношении к возрасту

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась своим взглядом на возраст и жизненные приоритеты. Звезда уверена, что цифры в паспорте — это лишь формальность, а в свои 39 она ощущает себя на 25. Об этом она рассказала в беседе с Леди Mail.

«Я не обращаю внимания на это. Ну цифра и цифра. Вы видите меня — я не выгляжу на свой возраст, я такая же, как в 25 лет, и главное — чувствую себя на столько же. Я осваиваю сёрф, и уже на пятом своём занятии отлично еду на доске», — поделилась знаменитость.

Размышляя о том, что бы она изменила в своей жизни, Бузова призналась, что ей следовало бы больше ценить моменты жизненной радости, которые проявляются как в новых впечатлениях, так и во время простых ленивых дней в кровати. Она отметила, что сейчас предпочитает работать ведущей телевизионных проектов, а не участвовать в них, поскольку прошлый опыт участия в шоу сопровождался серьёзными физическими нагрузками и травмами.

«Я — ведущая, мне это нравится. И это тоже моё испытание, ведь непросто зачатую оставаться хладнокровной», — пояснила Ольга.