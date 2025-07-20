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20 июля, 14:12

«Не приобрести по щучьему велению»: Бузова раскрыла свою самую сокровенную мечту

Бузова назвала своей самой важной мечтой создание большой семьи

Ольга Бузова. Обложка © Life.ru

Ольга Бузова. Обложка © Life.ru

Главная мечта российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой — создать большую семью. Она рассказала об этом на VK Fest в ходе общения с гостями фестиваля и журналистами.

Ольга Бузовао о самом важном в жизни и своей сокровенной мечте. Видео © Life.ru

«Всё очень просто. Самое дорогое не купишь за деньги. Самое желаемое не можешь приобрести по щучьему велению. Самое драгоценное и бесценное не всегда происходит тогда, когда ты этого хочешь. Ну а самая большая мечта: чтобы все были живы и здоровы, и чтобы у меня была большая семья», — призналась она.

От Гагариной до Захаровой: Фоторепортаж Life.ru с синей дорожки фестиваля VK Fest
От Гагариной до Захаровой: Фоторепортаж Life.ru с синей дорожки фестиваля VK Fest

Недавно Ольга Бузова поделилась с поклонниками печальной новостью. Состояние её домашней собачки по кличке Ева резко ухудшилось: она почти перестала видеть и её отправили в ветеринарный стационар, где врачи пытаются ей помочь.

Юрий Лысенко
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