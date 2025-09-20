Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

20 сентября, 16:55

Группа «Фабрика» готова штурмовать Интервидение хитом о любви

Группа Фабрика заявила, что на Интервидении выступила бы с песней Мама молодая

Российская поп-группа «Фабрика» в случае участия в международном конкурсе Интервидение выбрала бы для выступления свой хит «Мама молодая». Такой вариант предложили солистки коллектива во время общения с прессой.

Видео © Life.ru

«Если бы мы представляли Россию на конкурсе, мы бы 100% пели нашу песню «Мама молодая». Если выбирать из уже имеющегося репертуара», — сказала солистка группы Ирина Тонева.

Две другие вокалистки «Фабрики» — Валерия Девятова и Екатерина Москалева — согласились с выбором Ирины, заключив, что это точно была бы эта песня.

Ранее сообщалось, что легендарный американский рок-вокалист Джо Линн Тёрнер войдёт в жюри Интервидения-2025. Экс-лидер групп Deep Purple и Rainbow войдёт в состав жюри, обладая колоссальным профессиональным багажом, накопленным за 50 лет карьеры. Он сотрудничал с мировыми знаменитостями, включая Элиса Купера, Шер и Майкла Болтона. Его хит Stone Cold является классикой рока.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Александра Мышляева
