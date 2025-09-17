Бывший фронтмен Deep Purple вошёл в жюри Интервидения-2025

Экс-фронтмен культовых групп Deep Purple и Rainbow принесёт в судейскую коллегию уникальный профессиональный опыт, накопленный за почти пятидесятилетнюю карьеру. Тёрнер работал с такими звёздами мировой сцены, как Элис Купер, Шер и Майкл Болтон, а его хит Stone Cold стал классикой рок-музыки. За плечами музыканта участие в создании более 60 альбомов и многомиллионная армия поклонников по всему миру, что делает его одним из наиболее авторитетных экспертов в международном музыкальном сообществе.