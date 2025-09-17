Бывший фронтмен Deep Purple вошёл в жюри Интервидения-2025
В команду жюри на Интервидение от США вошёл рок-вокалист Джо Линн Тёрнер
Джо Линн Тёрнер. Обложка © Wikipedia
Легендарный рок-вокалист Джо Линн Тёрнер станет представителем США в жюри международного музыкального конкурса Интервидение-2025. Соответствующее заявление сделала пресс-служба мероприятия в своём Telegram-канале.
Экс-фронтмен культовых групп Deep Purple и Rainbow принесёт в судейскую коллегию уникальный профессиональный опыт, накопленный за почти пятидесятилетнюю карьеру. Тёрнер работал с такими звёздами мировой сцены, как Элис Купер, Шер и Майкл Болтон, а его хит Stone Cold стал классикой рок-музыки. За плечами музыканта участие в создании более 60 альбомов и многомиллионная армия поклонников по всему миру, что делает его одним из наиболее авторитетных экспертов в международном музыкальном сообществе.
Напомним, Интервидение состоится в Москве 20 сентября 2025 года. Россию на конкурсе представит Shaman со знаменитым продюсером Максимом Фадеевым на бэк-вокале. Своих участников в столицу России отправят 20 стран, среди которых Китай, США, Индия, Казахстан, ЮАР, Колумбия и КНДР. Штаты в проекте представит певица и продюсер VASSY.