Непредвиденные обстоятельства: США представили нового участника для Интервидения

Певица и продюсер VASSY станет новой представительницей США на международном музыкальном конкурсе Интервидение-2025. Об этом решении организаторов сообщила пресс-служба конкурса, комментируя кадровые изменения в составе участников.

Изначально предполагалось, что американцев представит Брэндон Ховард, отмечает ТАСС. Однако он был вынужден отказаться от участия по непредвиденным семейным обстоятельствам. В официальном заявлении подчёркивается, что VASSY является мировой звездой танцевальной музыки, первой женщиной-лауреатом премии EDMA ICON AWARD.

«Её коллаборации с Tiësto и David Guetta занимали топовые позиции в американских радиочартах и становились мультиплатиновыми в 30 странах мира. Хиты VASSY набирают многомиллионные прослушивания в стримингах», — говорится в сообщении.