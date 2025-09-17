Владимир Путин
17 сентября, 11:13

Непредвиденные обстоятельства: США представили нового участника для Интервидения

Певица VASSY представит США на Интервидении вместо Ховарда

Певица и продюсер VASSY. Обложка © ТАСС / Zuma

Певица и продюсер VASSY станет новой представительницей США на международном музыкальном конкурсе Интервидение-2025. Об этом решении организаторов сообщила пресс-служба конкурса, комментируя кадровые изменения в составе участников.

Изначально предполагалось, что американцев представит Брэндон Ховард, отмечает ТАСС. Однако он был вынужден отказаться от участия по непредвиденным семейным обстоятельствам. В официальном заявлении подчёркивается, что VASSY является мировой звездой танцевальной музыки, первой женщиной-лауреатом премии EDMA ICON AWARD.

«Её коллаборации с Tiësto и David Guetta занимали топовые позиции в американских радиочартах и становились мультиплатиновыми в 30 странах мира. Хиты VASSY набирают многомиллионные прослушивания в стримингах», — говорится в сообщении.

Помимо этого исполнительница активная участница различных социальных инициатив. Она поддерживает музыкальное образование для молодёжи и использование экологичных технологий.

Путин пожелал успешных выступлений всем участникам Интервидения
Напомним, Интервидение состоится в Москве 20 сентября 2025 года. Россию на нём представит Shaman со знаменитым продюсером Максимом Фадеевым на бэк-вокале. Посетят конкурс 20 стран, среди которых Китай, Штаты, Индия, Казахстан, ЮАР, Колумбия и КНДР. Послами музыкального события стали российские певцы Дима Билан, Клава Кока, группа Ay Yola, а также заслуженная артистка России Пелагея. Кроме того, к ним присоединился хоккеист Александр Овечкин.

Юлия Сафиулина
